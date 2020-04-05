İzmir'de pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
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Konak, İzmir

İzmir'de pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

İzmir'de pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı İzmirliler maske ile önlem aldı ancak sosyal mesafeye uyulmadı İzmir'in Konak ilçesinde bulunan pazar yerinde vatandaşlar maske ve eldiven ile önlem aldılar ancak kalabalığın oluşması sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

05.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:03

İzmir'de pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

İzmirliler maske ile önlem aldı ancak sosyal mesafeye uyulmadı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan pazar yerinde vatandaşlar maske ve eldiven ile önlem aldılar ancak kalabalığın oluşması sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

İçişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasını istemişti. Bu tedbirlere göre alınan kararlardan olan 'Pazar giriş noktaları oluşturulmalı bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır' maddesi bazı pazaryerlerinde göz ardı edildi. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Eşrefpaşa Pazarı'nda da oluşan kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralının göz ardı edildiği görüntülendi.

Maske ve eldiven tamam ancak sosyal mesafe yok

Eşrefpaşa Pazarı'nda birçok vatandaşın maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı gözlenirken, esnafın çoğunun da bu yöntemle önlem aldığı görüldü. Ancak bazı esnafların ürünleri hala elle seçtirdiği ve maske, eldiven kullanmadan tezgah başında bulunduğu görüntülendi. Öte yandan maske ve eldiven le önlem alan vatandaşlar, kalabalık olan pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyamadı.

"Eskidi diye az önce attım"

Pazar alışverişine maske ve eldiven takmadan çıkan bir vatandaş kameralara yakalanırken, maske ve eldivenini eskidiği için az önce attığını ileri sürdü. Kameraları görünce telaşa kapılan vatandaş, "Eskidi diye az önce attım maskeyi, şimdi yine alıp takacağım. Bir işim vardı, halledip gideceğim" diye konuştu.

Çoğu vatandaş maske ve eldiven ile önlem aldı

Pazar alışverişi için maske ve eldiven ile önlemini alan Sevilay ve Serdar Kaya çifti toplu alanlarda önlemlere uyulması gerektiğini söyledi. Kaya çifti, "Önlem alınması gerekiyor. Kendimiz için, çevredekiler için önlem alınması gerekiyor. Özellikle toplu alanlarda alınan kurallara herkesin uyması gerekiyor. İnşallah bugünleri en kısa sürede atlatırız. Biz iki kişi yaşadığımız için genellikle manavdan alışveriş yapıyoruz. Bu kez pazara gelmek zorunda kaldığımız için maske ve eldivenlerimizi takıp geldik" dedi. Yine maske ile önlem alan vatandaşlardan Fevzi Dönmez de, "Toplum sağlığı açısından kurallara uymak gerekli. Toplu alanlarda sağlığımızı korumamız gerekiyor. Buna karşı olan insanlar da var, duyarlı olan insanlar da var. Ben duyarlı olmaktan yanayım. Sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Korunmadığı zaman İtalya ve İspanya'daki manzarayı görüyorsunuz" sözlerine yer verdi.

"Sosyal mesafeye uyuyoruz ama çözüm değil"

Sosyal mesafe kurallarına esnaf olarak uymaya çalıştıklarını belirten esnaflar, "Biz eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak önlemimizi alıyoruz. Ürünleri seçtirmiyoruz, hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Pazarda sosyal mesafeye uyan yok. Gördüğünüz gibi tezgahlarda çizgi bile yok. Biz nasıl tezgah açacağımızı, sosyal mesafeye nasıl uyacağımızı kendimiz ayarlıyoruz olabildiğince. Diğer tezgahla aramıza mesafe koyduk ama çözüm değil ki. Ben oraya para bozdurmaya gitmeyecek miyim? 'Öndeki tezgahla arada 3 metre mesafe olsun' diyorlar ama burada 3 metre mesafe var mı?" dedi.

İzmir'de pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Kaynak: İHA

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İzmir'de pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
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