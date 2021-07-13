İzmir'de pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu
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İzmir'de pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu

İzmir'de pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu
Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için üretici pazarında stant kuruldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için üretici pazarında stant kuruldu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salı günleri kurulan üretici pazarında, aşı olmak isteyen vatandaşlar için çalışma başlattı.

Pazara gelen vatandaşlara aşı olmak isteyip istemediklerini soran sağlık ekipleri, isteyenlere aşı yaptı.

Vatandaşlar, aşılarını yaptırdıktan sonra alışverişlerini tamamladı.

Seferihisar Belediyesi zabıta birimleri de anons yaparak vatandaşları aşı standına davet etti.

Aşı olan vatandaşlardan Yakup Akyürek, Sinovac aşısının üçüncü dozunu pazar yerinde yaptırdığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımız aşısını yaptırsın. Çok güzel bir uygulama memnun olduk." dedi.

Aşıyla ilgili soruları olan vatandaşlara da Seferihisar Sağlık Grup Başkanı Kamil Kırant tarafından bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
5 bin 242 vatandaş 2. doz aşıya gitmedi! İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadan çağrı yaptı
5 bin 242 vatandaş 2. doz aşıya gitmedi! İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadan çağrı yaptı
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