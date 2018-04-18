İzmir'de Partiler Erken Seçime Hazır

İZMİR'de siyasi partilerin il başkanları, 2 ay sonra yapılacak erken seçime hazır oldukları mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi yönünde grup toplantısında yaptığı çağrıya olumlu yanıt verdi. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağı duyuruldu. Ankara'nın sıcak gündemi İzmir'i de ısıttı. Genel seçim tarihinin öne alınmasının ardından açılama yapan siyasi partilerin İzmir il başkanları, erken seçime hazır olduklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Hayırlısı olsun, biz hazırız. 15 gün içerisinde, daha önce yaptığımız hazırlıklarımızı, son kez bir daha gözden geçirerek sahaya ineceğiz. Sorun yok. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Biz tecrübesiz, seçime girmemiş bir parti değiliz. Geçmişten gelen tecrübemiz var. Teknoloji gelişti. Sandık kurullarımız hazır" dedi.

'ÜLKEYİ YÖNETEMEDİKLERİNİN İLANI'

Erken seçimin gündeme getirilme şeklinin, Beştepe'de yapılan görüşmelerin ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran tarihini açıklama sürecinin, önceden hazırlanmış bir senaryonun sahneye konulduğu bir tiyatro oyununa benzediğini ileri süren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "Bu kadar tiyatroya gerek yoktu. AKP korkmadan çıkıp seçim tarihini açıklayabilirdi" dedi. CHP'nin 94 yıllık köklü geçmişi, halkın desteği ve örgüt yapısıyla, tüm seçimlere en hazırlıklı parti olduğunu söyleyen Yücel, "Dün 'Hodri meydan' dedik, bugün de 'Hodri meydan' diyoruz. Biz yarın seçim olsa, yarın seçimi kazanacak kadar hazırız. Bu erken seçim kararı AKP'nin ülkeyi yönetemediğinin ilanıdır. Her şey görülüyor; dış politikayı yönetemeyen, ekonomiyi çığrından çıkartan, tarımı çökerten, demokrasiyi ve hukuku ayaklar altına alan AKP ve tek adam yönetimi, ülkeyi yönetemeyince çareyi baskın seçimde görmüşlerdir. AKP korkmadan çıkıp, seçim tarihini açıklayabilirdi" diye konuştu. CHP'nin seçime hazırız olduğunu fakat iktidarın OHAL şartları altında halkı seçime götürme hakkının bulunmadığını kaydeden Yücel, şunları söyledi:

"Baskı altında bir seçimi kazanabilecekleri hayaliyle bunu yapıyorlarsa da çok yanılıyorlar. Baskın seçimle millet iradesini gasp etmeye çalışanlar, kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir. Bu tiyatroyla ortaya çıkan oyunu Cumhuriyet, hukuk ve adalet kaygısı olan bu memleketin namuslu insanlarıyla birlikte bozacağımızı biliyoruz. 24 Haziran AKP'nin baskılarından, tek adam yönetiminden, hukuksuzluktan kurtuluş günümüz olacaktır."

'BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar da seçime hazır olduklarını vurguladı. Partilerinin seçime girmesi konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını ifade eden Ulupınar, şunları kaydetti:

"Bütün teşkilatlarımız seçimlere hazır. Zaten yarın seçim olacakmışçasına hazırlıklarımızı yaptık. Mahalle sorumlularımızı ve sandık görevlilerimizi belirledik. Bütün seçimlere hazırız. Ülke için hayırlı olacağına inanıyorum."

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da, İzmir'de seçime en hazırlıklı parti olduklarını söyledi. Kongre ve kurultaylarını yaptıklarını anımsatan Başkan Karataş, "İlçelerimizin tamamında mahalle temsilcilerimiz, okul sorumlularımız, sandık görevlilerimiz hazır. Tüm hazırlıkları bizzat denetledim. Seçime hazırız. Türk milletine hayırlı olsun" dedi.

HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok da parti olarak erken seçime hazırlıklı olduklarını vurguladı. Uzunok, "İzmir örgütümüz seçimlere hazır. Sandık görevlileri konusunda çalışmalarımızı tamamladık. İl ve ilçe seçim komisyonlarımızı kurduk, bu komisyonlar aracılığı ile seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte ise çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.

- İzmir