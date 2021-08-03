İzmir'de parktaki cinayette 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de parktaki cinayette 1 tutuklama

İzmir'de parktaki cinayette 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Umutcan Sapan'ın (23) hayatını kaybettiği bıçaklı sopalı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Umutcan Sapan'ın (23) hayatını kaybettiği bıçaklı sopalı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Samet Tekgül (28) tutuklanırken, Mehmet Kağan T.,(28) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Temmuz saat 06.00 sıralarında Doğanay Mahallesi 9110/3 Sokak'ta bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol aldıkları ileri sürülen Umutcan Sapan, Semih Ömercan Sapan (31) ile Samet Tekgül ve Mehmet Kağan T., arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Umutcan Sapan göğsünden ve diğer 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Umutcan Sapan ve Semih Ömercan Sapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Samet Tekgül ve Mehmet Kağan T., Katip Çelebi Üniveritesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırldı. Durumu ağır olan Umutcan Sapan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sapan'ın ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sapan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından ekiplerce parkta inceleme yapılırken; davul, sopa, çok sayıda içki şişesi ve saat gibi malzemeler dikkat çekti. Yapılan araştırmada hastanede tedavisi biten Samet Tekgül ve Mehmet Kağan T., ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Samet Tekgül çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Kağan T.,adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de parktaki cinayette 1 tutuklama
İzmir'de parktaki cinayette 1 tutuklama
İzmir'de parktaki cinayette 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Son dakika! DEAŞ bombacısının 'travma' savunmasını fotoğrafları çürüttü
Son dakika! DEAŞ bombacısının 'travma' savunmasını fotoğrafları çürüttü
Son dakika haberleri... Cinsel tacizi günlük ortaya çıkardı
Son dakika haberleri... Cinsel tacizi günlük ortaya çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de parktaki cinayette 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:35:31. #1.14#

title