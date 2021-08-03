İzmir'de parktaki cinayette 1 tutuklama

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Umutcan Sapan'ın (23) hayatını kaybettiği bıçaklı sopalı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Umutcan Sapan'ın (23) hayatını kaybettiği bıçaklı sopalı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Samet Tekgül (28) tutuklanırken, Mehmet Kağan T.,(28) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Temmuz saat 06.00 sıralarında Doğanay Mahallesi 9110/3 Sokak'ta bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol aldıkları ileri sürülen Umutcan Sapan, Semih Ömercan Sapan (31) ile Samet Tekgül ve Mehmet Kağan T., arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Umutcan Sapan göğsünden ve diğer 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Umutcan Sapan ve Semih Ömercan Sapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Samet Tekgül ve Mehmet Kağan T., Katip Çelebi Üniveritesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırldı. Durumu ağır olan Umutcan Sapan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sapan'ın ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sapan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından ekiplerce parkta inceleme yapılırken; davul, sopa, çok sayıda içki şişesi ve saat gibi malzemeler dikkat çekti. Yapılan araştırmada hastanede tedavisi biten Samet Tekgül ve Mehmet Kağan T., ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Samet Tekgül çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Kağan T.,adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay