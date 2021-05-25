İzmir'de parkta tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir parkta tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir parkta tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda Salih Can Çetin'i göğsünden bıçakla yaralayıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yakalanan D.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olay günü çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak arkadaşını bıçakladığını söyleyen zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda, 23 Mayıs'ta Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı D.Ö (25), alkol alırken tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö, Çetin'i göğsünden bıçakla yaralamıştı.

112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. D.Ö. ise olayın ardından polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel