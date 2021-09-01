İzmir'de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Buca ilçesinde, 21 yaşındaki gencin husumetlisi olduğu ileri sürülen kişiler tarafından konuşmak için parka çağırılması ve burada çıkar tartışmanın ardından tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 21 yaşındaki gencin husumetlisi olduğu ileri sürülen kişiler tarafından konuşmak için parka çağırılması ve burada çıkar tartışmanın ardından tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 29 Ağustos Pazar günü akşam saat 17.00 sıralarında Fırat Mahallesi Fırat Kaçkar Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Bahri Kocaman (21), yaşadığı evin yakınına gelen ve kimlikleri tespit edilemeyen kişiler tarafından konuşmak için yakınlarda bulunan parka çağırıldı. Kocaman, burada çıkan tartışmanın ardından tabancayla açılan 8 el ateş sonucu kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden mermiler sonrası kanlar içerisinde kalan Kocaman yere yığılırken, şüpheli şahıslar ise olay yerinden yaya bir şekilde hızla kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ambulansa alınarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Kocaman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

18 yaşından küçük kızın yakınları tarafından vurulmuş

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis ekipleri, 18 yaşından küçük olan bir kız çocuğu ile arkadaşlık ettiği öne sürülen Anıl Bahri Kocaman'ın, durumu öğrenen kızın yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından konuşmak üzere parka çağrıldığı, parka giden Kocaman ve diğer iki kişi arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kocaman'a tabancayla 8 el ateş eden 2 şüphelinin olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Suçunu itiraf etti, tutuklandı

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi E.Ş., ve F.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Anıl Bahri Kocaman'ın kız arkadaşının yakını E.Ş.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama
İzmir'de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama
İzmir'de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama
İzmir'de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı
Kapı açılmayınca özel harekat sevk edildi: Elinde kola şişesi ve yiyecekler ile çıktı
İş insanı, polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
İş insanı, polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 00:23:02. #1.14#

title