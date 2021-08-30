İzmir'de parkta işlenen cinayetin sebebi belli oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen kişiler tarafından konuşmak için parka çağırılan şahıs, tartışma sonrası tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu.

İzmir'in Buca ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen kişiler tarafından konuşmak için parka çağırılan şahıs, tartışma sonrası tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Anıl Bahri Kocaman'ın (21), arkadaşlık ettiği iddia edilen kız çocuğunun yakınları tarafından vurulduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Fırat Mahallesi Fırat Kaçkar Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Bahri Kocaman (21), yaşadığı evin yakınına gelen ve kimlikleri tespit edilemeyen kişiler tarafından konuşmak için yakınlarda bulunan parka çağırıldı. Kocaman, burada çıkan tartışmanın ardından tabancayla açılan 8 el ateş sonucu kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden mermiler sonrası kanlar içerisinde kalan Kocaman yere yığılırken, şüpheli şahıslar ise olay yerinden yaya bir şekilde hızla kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ambulansa alınarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Kocaman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

18 yaşından küçük kızın yakınları tarafından vurulmuş

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayın kızın yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük olan bir kız çocuğu ile arkadaşlık ettiği öne sürülen Anıl Bahri Kocaman'ın, durumu öğrenen kızın yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından konuşmak üzere parka çağrıldığı, parka giden Kocaman ve diğer iki kişi arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kocaman'a tabancayla 8 el ateş eden 2 şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında F.Y. ve E.Ş. isimli iki şüphelinin her yerde arandığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı