İzmir'de parkta hareketsiz bulunan kişi hastanede yaşamını yitirdi
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İzmir'de parkta hareketsiz bulunan kişi hastanede yaşamını yitirdi

İzmir'de parkta hareketsiz bulunan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde, parkta hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, parkta hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocakapı Mahallesi'ndeki Aziziye Mülkiyeliler Parkı'nda Ahmet Çidem'in (69) hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çidem, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Çidem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Çidem'in sahte içki kullandığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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