İzmir'de parkta erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de parkta erkek cesedi bulundu

18.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:17
İzmir'de parkta erkek cesedi bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir parkta bulunan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir parkta bulunan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önündeki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin Engin Şenay'a (46) ait olduğu belirlendi.

İlk kontrolde darp ya da yara izi görülmeyen ceset, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Türkan Şoray Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de parkta erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:17:58. #1.16#
title