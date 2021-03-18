İzmir'de parkta erkek cesedi bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir parkta bulunan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir parkta bulunan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önündeki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin Engin Şenay'a (46) ait olduğu belirlendi.

İlk kontrolde darp ya da yara izi görülmeyen ceset, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal