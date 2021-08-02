İzmir'de parkı kana buladılar: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de parkı kana buladılar: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de parkı kana buladılar: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Doğanay Mahallesi 9110/3 Sokak'ta bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol alan Mehmet K. T. (28), Samet T. (28), Semih Ö. S. (31) ve Umutcan Sapan (23) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte şahıslar birbirlerine sopalar ve bıçaklar ile saldırdı. Kavgada, Mehmet K. T., Samet T., Semih Ö.S. ve Umutcan Sapan aldıkları sopa ve bıçak darbeleri ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine gelen çok sayıda ambulans ile yaralılardan durumu hafif olan Mehmet K. T. ile Samet T., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, göğsünden bıçaklanan ve durumu ağır olan Umutcan Sapan ile hafif yaralı durumdaki Semih Ö.S. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Umutcan Sapan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umutcan Sapan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri parkta incelemelerde bulunurken, hastanede tedavileri tamamlanan Mehmet K.T. ile Samet T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
Manavgat'taki yangında şehit düşen orman işçisinin evden çıkarken söylediği son sözler kahretti: Geri gelemeyebilirim
Manavgat'taki yangında şehit düşen orman işçisinin evden çıkarken söylediği son sözler kahretti: Geri gelemeyebilirim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Tuğba Özay Oğulcan Engin Çağatay Akman
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de parkı kana buladılar: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 01:22:32. #1.14#

title