İzmir'de park kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, park yüzünden aralarında tartışma çıktığı ileri sürülen 2 kişinin kavgasında taraflardan birisi bıçaklanarak ağır yaralanırken, diğeri ise kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, park yüzünden aralarında tartışma çıktığı ileri sürülen 2 kişinin kavgasında taraflardan birisi bıçaklanarak ağır yaralanırken, diğeri ise kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi 365 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine arabasını park eden Mehmet K. ile Serhat M. arasında park yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serhat M. taşla Mehmet K'nin kafasına vururken, çıkan arbedede Mehmet K'de, Serhat M'yi göğsünden ve kolundan bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşlar 2 yaralıyı da araçlarına alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Serhat M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, başından yara alan Mehmet K. ise tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı