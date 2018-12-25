İzmir'de Park Halindeki Motosiklet Yandı

İzmir'in Konak ilçesinde park halindeki motosiklet yandı.

Alınan bilgiye göre, 1433 Sokak'ta bulunan plakası sökülmüş motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Motosikletin yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede motosikletin Buca ilçesindeki A.K'ye ait olduğunu tespit etti.

A.K, motosikletinin 10 gün önce çalındığını belirtti.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve motosikleti çalan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA