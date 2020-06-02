İzmir'de park halindeki minibüsün kundaklandığı iddiası İZMİR'in Konak ilçesinde, park halindeki servis minibüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, park halindeki servis minibüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Minibüsün kundaklandığı ileri sürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Boğaziçi Mahallesi 2344 Sokak'ta Mustafa N.'ye ait park halindeki 35 S 00896 plakalı servis minibüsünde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Minibüsten alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında minibüs, kullanılmaz hale geldi. ?Polisin ifadesine başvurduğu minibüs sahibi ve mahalleli aracın kundaklandığını ileri sürdü. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA