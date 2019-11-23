İzmir'de park halindeki araçta yangın
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İzmir'de park halindeki araçta yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde park halindeki bir kamyonette yangın çıktı.

23.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:18
İzmir'de park halindeki araçta yangın

'in ilçesinde park halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerde Kurtuluş Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kamyonette çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sorası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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