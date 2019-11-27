İzmir'de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı
Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı - Haber

İzmir'de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araç elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

27.11.2019 08:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:44
İzmir'de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı

'in ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araç elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.


Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 DZD 71 plakalı hafif ticari aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve ekiplerine bildirdi. Alevlere ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken ihbar üzerine gelen ekiplerince aracın motor kısmından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


İtfaiye ekiplerince yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi. - İZMİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.