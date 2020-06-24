İzmir'de park halindeki araç yanarak küle döndü
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İzmir'de park halindeki araç yanarak küle döndü

İzmir'de park halindeki araç yanarak küle döndü İzmir'in Bayraklı ilçesinde, park halindeki araç yanarak küle döndü.

24.06.2020 03:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 04:05

İzmir'de park halindeki araç yanarak küle döndü

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, park halindeki araç yanarak küle döndü. Polis ekipleri aracın kundaklanma şüphesi üzerinde çalışma başlattı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir süredir park halinde bulunduğu iddia edilen 35 HA 0812 plakalı araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Kısa süreli çalışma neticesinde alevler kontrol altına alınıp söndürülürken, araç kullanılamaz hala geldi.

Öte yandan, yangınla ilgili çalışma başlatan ekipler, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

İzmir'de park halindeki araç yanarak küle döndü

Kaynak: İHA

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