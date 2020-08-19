İzmir'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
19.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:32
İzmir'in Ödemiş ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Akçay (43) yönetimindeki 35 TLA 89 plakalı otomobil, Gölcük Mahallesi'nde Havva Ezen yönetimindeki 35 ZBF 22 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada sürücülerden Ezen ile Akçay'ın aracındaki Fadime, Seval ve Hüseyin Akçay yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA