Panelvan Aracın Çarptığı Kadın Polis Ağır Yaralandı
İzmir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın polis memuru, panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu kapama noktasında yolun karşısında geçmek isteyen 28 yaşındaki polis memuru Buket K., panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU
Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç, kapama noktası yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru Buket K.'ya çarptı.
METRELERCE SAVRULDU
Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz polis ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Buket K.'yı ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Buket K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da kaza yerinde gelerek incelemelerde bulunurken, Buket K.'nın kapama noktasında görevli olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Kurallada uymayan hız yapan yaya görünce durmasını bilmeyen bu adamın ömür boyu trafikten men edilmesi lazım. Bir polise çarpıyor hemde kontrol noktasındaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allahım sen Pols ve Askerlerimizi koruyup Kolla İnşAllah. Onlar bu ülkenin evladı ve teminatı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAHIM ACİL ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAHCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah acil şifa versin.Daha gencecik.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Allâh sifa versinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır