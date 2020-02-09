İzmir'de, özel hastanede yangın (2)- Yeniden

09.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:22

İZMİR'in Konak ilçesindeki, bir özel hastanenin çatısında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Güneşli Mahallesi, Halide Edip Adıvar Bulvarı 529/1 Sokak'taki, 7 katlı bir özel hastanenin çatısından saat 12.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler ve hastane yetkilileri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir yandan da hastane tahliye edildi. Hastalardan kimileri sedyelerle, kollarında serum şişeleri ile ambulanslara taşınırken, kimileri ise kucaklarında çocukları ile dışarı çıktı. Hastanedeki bazı tıbbi cihazlar da zarar görmemesi için hastane personeli tarafından dışarı taşındı. Hastalar, ambulanslarla başka hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, içerden ve kule vinç yardımıyla binanın dışından su ve köpük sıkarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevlerin alt katlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bir yandan da içeri dolan dumanı tahliye etmeye çalıştı. Gökyüzüne yükselen simsiyah dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü.İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.HASTANEDEN YANGIN AÇIKLAMASI

Hastanenin başhekimi Dr. Nuri Nasır, "Hastanenin teknik bölümünün bulunduğu çatıda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ettik. Tedbiren hastalarımızı yakında olan diğer hastanemize nakil ettik. Hastane afet planımız ve hazırlığımız vardı. Hiçbir hasta zarar görmeden tedavilerine diğer hastanemizde devam ediyor. Yangın hiçbir kata sıçramadı. Hiçbir hastamızda can kaybımız yok. Yenidoğan yoğun bakımda 42 bebeğimizi, 27 erişkin yoğun bakım hastamızı ve diğer bölümlerde yatan 10 hastamızı da tahliye ettik. Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

Kaynak: DHA