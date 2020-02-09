İzmir'de özel hastanede yangın
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İzmir'de özel hastanede yangın

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

09.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:22
İzmir'de özel hastanede yangın

'in ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Üçyol semtinde 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine başlandı.

Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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