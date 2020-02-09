İzmir'de özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

09.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:20

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Üçyol semtindeki 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine karar verildi.

Hastalar, çok sayıda ambulansla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Alevlerden zarar görme ihtimali bulunan tıbbi cihazlar da binadan çıkarıldı.

Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken hasta nakli esnasında ambulansın çarptığı hastane görevlisi hafif yaralandı.

"Yangın hastanenin hiçbir bölümüne sirayet etmedi"

Başhekim Dr. Nuri Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının binanın çatısındaki havalandırma cihazlarının bulunduğu bölümde çıktığını söyledi.

Çıkış nedeni konusunda teknik ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Nasır, "Çatı katında çıkan yangın hastanenin hiçbir bölümüne sirayet etmedi, çok şükür, can kaybımız yok. Yeni doğan yoğun bakımda 42 bebek ve 27 erişkin yoğun bakım hastasıyla diğer bölümlerde yatan 10 hastamızı tahliye ettik." diye konuştu.

Tahliye edilen hastaların tedavisi sürüyor

Ambulanslarla nakledilen hastalar, aynı hastaneye ait başka bir binada tedavi altına alındı. Hastaneden tahliye edilen 42 bebekten 10'u ve diğer hastalardan 2'sinin tedavisinin ise çevredeki hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, nakledilen hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneye geldi.

Yangının ardından hastanenin önüne gelenlere yakını oldukları hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi.

Hasta yakınlarından Levent Nazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında herkesin panik yaşadığını belirterek, "Hastane çalışanları soğukkanlılıkla hastaneyi boşalttı. Annemin sağlık durumu iyi." dedi.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını tamamladı, uzman ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA