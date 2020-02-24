İzmir'de Özbek Sağlıkçılara Sertifikaları Verildi

24.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:00

15-22 Şubat tarihleri arasında, İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde, 112 Ambulans Servisi ve İzmir UMKE eğitmenlerinden Türk sağlık sistemi, acil ve afet tıbbı konularında teorik ve uygulamalı eğitim alan Özbek Sağlık Çalışanları için sertifika teslim töreni düzenlendi.

Törene, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop,Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yönetim ve Protokol Daire Başkanı Ömer Gökçen ile acil sağlık hizmetleri yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

"Karşılıklı ilişkilerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir"

Yönetim ve Protokol Daire Başkanı Ömer Gökçen yaptığı konuşmasında Özbekistan Sağlık Personeli eğitiminin verimli geçmiş olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine dair 'Niyet Beyanı'nın 2019 Aralık ayında iki Ülkenin imzalandığını hatırlattı.Ömer Gökçen, "inşallah karşılıklı ilişkilerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir." dedi.

"Hem Türk Sağlık Sistemini tanıma hem de acil ve afet konularında tıbbi bilgileri yenileme fırsatı yakaladık"

Özbekistan 'da 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde başhekim olarak görev yapan Uz. Dr. Zoya Nurova da yaptığı konuşmasında kısa bir sürede çok dolu bir program gerçekleştirildiğini, bu süre içinde hem Türk Sağlık Sistemini tanıma hem de acil ve afet konularında tıbbi bilgileri yenileme fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Uzm. Dr. Zoya Nurova "Çok sıcak karşılandık, çok güzel ağırlandık. Güzel İzmir'i görme olanağımız oldu. Mükemmel ev sahipliğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Geleneksel kıyafet hediye ettiler

Törende, Özbek sağlık personelleri ülkelerine ait geleneksel kıyafetlerini İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop'a giydirerek hediye ettiler.

Tören sertifika takdimi ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler