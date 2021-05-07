İzmir'de oynadığı pompalı tüfeği elinden düşüren genç, çıkan saçmalarla ağır yaralandı
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İzmir'de oynadığı pompalı tüfeği elinden düşüren genç, çıkan saçmalarla ağır yaralandı

İzmir'de oynadığı pompalı tüfeği elinden düşüren genç, çıkan saçmalarla ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, elinden düşen pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, elinden düşen pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Aşağı Kızılca Mahallesi Taştepe mevkiinde S.T. (17), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra pompalı tüfekle oynamaya başladı.

S.T, bir süre oynadıktan sonra elinden düşen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yüzünden yaralandı.

Yaralı, arkadaşları tarafından Kemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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