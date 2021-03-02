İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

02.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:44
İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet G. idaresindeki 35 ZSV 16 plakalı motosiklet, Anafartalar Mahallesi'nde, Hasan G. yönetimindeki 35 ZGR 63 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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