İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

17.10.2020 02:03 | Son Güncelleme: 17.10.2020 02:06
İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Adem B'nin kullandığı 45 ACJ 137 plakalı otomobil, Ege Caddesi'nde yola çıktığı sırada Fatih Solmaz (34) idaresindeki 15 TA 642 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve Tolga Dede (30) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Dede, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı, motosikletin ters yönde ilerlediği öne sürüldü.

Kaza yerine gelen Solmaz'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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