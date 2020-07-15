İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı İzmir'in Tire ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Yarış'ın kullandığı 35 SL 538 plakalı otomobil, Kızılcaavlu Mahallesi yol ayrımında, plakası ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve işçi taşıyan minibüsle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Yarış, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA