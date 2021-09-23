İzmir'de otomobille iş makinesi çarpıştı, bir kişi öldü - Haberler
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İzmir'de otomobille iş makinesi çarpıştı, bir kişi öldü

AA / Metin Aydemir - Haberler | Güncel
İzmir'de otomobille iş makinesi çarpıştı, bir kişi öldü

İzmir'in Dikili ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer U. yönetimindeki 16 AJN 437 plakalı otomobil, Dikili-Ayvalık kara yolu Bahçeli Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen iş makinesiyle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Zafer U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan iş makinesi sürücüsü de ambulansla Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zafer U'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

AA / Metin Aydemir - Son Dakika Haberleri
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