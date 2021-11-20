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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kiraz ilçesinden Ödemiş yönüne gitmekte olan S.Y. yönetimindeki 45 AGT 970 plakalı otomobil ile Beyazıt Çelik (69) idaresindeki motosiklet Kurucuova Mahallesi'nde çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyazıt Çelik'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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