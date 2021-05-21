Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi'nde, Bülent Ecevit Caddesi'nde seyir halinde olan Fatih A. yönetimindeki 35 T 2296 plakalı motosiklet ile Sabiha Gökçen Caddesi üzerinde seyir halinde olan Veli O. idaresindeki 35 F 8781 plakalı otomobil caddelerin kesiştiği noktada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Fatih A. yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü ve çevredekiler yaptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Fatih A, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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