İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eşrefpaşa semtinden Konak yönüne giden kurye Tolga İdis yönetimindeki 35 AUF 488 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 35 KB 8315 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle caddede sürüklenen motosiklet sürücüsü İdis, ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İdis, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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