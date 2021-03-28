Son dakika: Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 1 yaralı
Son dakika haberler... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobille ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobille ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Çiğli ilçesi yönünden Karşıyaka'ya ilerleyen Hüseyin Kalkan (26) idaresindeki 33 E 2757 plakalı otomobil, Serinkuyu kavşağında Cumhuriyet Mahallesi yönünden gelen Ferhat Alkan (37) yönetimindeki 35 ATK 320 plakalı ambulansla çarpıştı.
Ambulans çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Kalkan yaralandı. Ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Devrilen ambulans nedeniyle yavaşlayan trafik, aracın yol kenarına alınmasıyla normale döndü.
Öte yandan ambulansta kaza sırasında yaralı ya da hasta bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin