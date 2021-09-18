İzmir'de otomobiliyle otoyol gişesine çarpan hakim hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de otomobiliyle otoyol gişesine çarpan hakim hayatını kaybetti

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de otomobiliyle otoyol gişesine çarpan hakim hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobiliyle Kuzey Ege Otoyolu girişindeki gişeye çarpan hakim Cem Reşit Eyüpoğlu (51) yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobiliyle Kuzey Ege Otoyolu girişindeki gişeye çarpan hakim Cem Reşit Eyüpoğlu (51) yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, hakim Cem Reşit Eyüpoğlu (51) idaresindeki 35 AFJ 965 plakalı otomobil, Kuzey Ege Otoyolu Yanıkköy mevkisindeki gişeye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Eyüpoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan Eyüpoğlu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Göksel
Spor Rıza Çalımbay Devlet Bahçeli Fatih Terim
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Cengiz Ergün Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de otomobiliyle otoyol gişesine çarpan hakim hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:32:38. #1.11#