İzmir'de otomobilin otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında
İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin, otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
08.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:54
İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin, otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçedeki otobüs terminalinin otoparkında, otomobilin çarpması sonucu bir kadın yaralandı.
Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan kadının bacağında kırık oluştu.
Gözaltına alınan otomobil sürücünün ifadesinde, yanlışlıkla gaza bastığını söylediği öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde ise sürücünün otomobilini, otoparkta bekleyen kişilerin üzerine sürdüğü, 3 kişinin kazayı kıl payı atlattığı, kadının ise çarpmanın etkisiyle havaya fırladığı görülüyor.
Kaynak: AA