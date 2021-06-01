İzmir'de otomobilin içindeki iki kişi silahla yaralandı
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İzmir'de otomobilin içindeki iki kişi silahla yaralandı

İzmir'de otomobilin içindeki iki kişi silahla yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de silah sesi gelen otomobildeki bir kişi hastaneye kaldırıldı, olayda yaralanan bir kadın da kendi imkanlarıyla geldiği hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de silah sesi gelen otomobildeki bir kişi hastaneye kaldırıldı, olayda yaralanan bir kadın da kendi imkanlarıyla geldiği hastanede tedavi altına alındı.

Buca ilçesindeki Göksu Mahallesi'nde yol ortasındaki bir otomobilden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 34 DMU 109 plakalı otomobilin içindeki V.K'nin (32) silahla göğsünden yaralandığı belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı olayda bacağından ve belinden silahla yaralanan F.K. (37) isimli kadının da aynı hastaneye kendi imkanlarıyla geldiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilde inceleme yapan polis, bir tabanca ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten ekipler, silahlı saldırı suçlamasıyla biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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