İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

25.10.2020 01:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 01:42
İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'den Kemalpaşa yönüne ilerleyen Tayfun Kaçaroğlu idaresindeki 35 AEB 338 plakalı otomobil, Kızılüzüm mevkisinde, dökülen bir sıvı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücü Kaçaroğlu ile beraberindeki Hakan Erdem yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yolda ikinci kaza

Bu kazadan bir süre sonra Hüseyin Akyüz yönetimindeki 35 MJT 70 plakalı otomobil de aynı bölgede yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü.

Akyüz, kazayı yara almadan atlattı.

Trafik polislerinin güvenlik önlemi aldığı yoldaki sıvının üzerine ekiplerce kum atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Muharrem İnce Engin Yıldırım Vladimir Putin Fahrettin Koca
Magazin Sevim Emre Türkan Şoray Birkan Sokullu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao İsmail Kartal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Söz Fransa Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 01:42:32. #1.15#
title