İzmir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Haberler » Güncel » İzmir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Haber

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

30.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:00
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

'in ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

asfaltı üzerinde yol kenarından Menemen yönüne doğru yürüyen 28 yaşındaki Ozan Çavuşoğlu'na plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çavuşoğlu'nun, Menemen Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et