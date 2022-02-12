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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

AA, Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Doğuş Caddesi'nde Y.K. (25) idaresindeki 35 ATF 012 plakalı otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarptı.

Yula olay yerinde öldü.

Olaydan sonra uzaklaşan otomobil, 203/25 Sokak'ta, plakaları sökülmüş olarak park halinde bulundu. Aracın kiralık olduğu belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi ilçede bir evde saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

AA / Şafak Yel - Güncel

Hisarcık, Otomobil, İzmir, Ölü, Güncel, Haberler

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