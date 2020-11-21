Son dakika... Otomobilin çarptığı yaya öldü
21.11.2020 23:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:22
Son dakika haberi: İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Murat Ş. yönetimindeki 35 JEY 96 plakalı otomobil, Karabağlar Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı civarında yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Olay yerinde yaşamını kaybeden yayanın kimliği henüz belirlenemedi. Kazanın ardından otomobiliyle kaçan Murat Ş'nin Eşrefpaşa Karakoluna teslim olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz