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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi üzeri Karabağlar Belediyesi yakınlarında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiye, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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