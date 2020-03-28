İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya çocuk yaşamını yitirdi.
28.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:52
İzmir'in Buca ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya çocuk yaşamını yitirdi.
Buca'dan Gaziemir istikametine giden S.Ş. idaresindeki 34 AAG 137 plakalı otomobil, İzmir Çevre yolundaki 6. Sanayi Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Yusufcan Pelin'e çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA