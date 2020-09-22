İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
22.09.2020 23:49 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:52

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Ali Cirit (56) yönetimindeki 07 BLH 28 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Uçaner'e (50) çarptı.

Yaralı Uçaner, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Cirit ise polis ekibince gözaltına alındı.

Cengiz Uçaner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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