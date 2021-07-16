İzmir'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Narlıdere ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi.
A.E. (29) idaresindeki 35 AYL 270 plakalı otomobil, dün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yan yolda yolun karşısına geçmek isteyen Rus uyruklu Svetlana Akın'a (60) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Akın'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü A.E. işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel