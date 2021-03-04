İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

04.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:28
İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fehmi K. yönetimindeki 09 KT 406 plakalı otomobil, yeni sanayi sitesi yakınlarında, Mustafa Coşkun (88) idaresindeki 35 ABU 662 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Coşkun, ağır yaralandı. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Fehmi K. gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun sağından ilerleyen motosikletin sol şeride doğru geçmek istediği, bu sırada arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Hakan Akkaya Sedat Kapurtu Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:35:09. #1.15#
title