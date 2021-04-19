İzmir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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İzmir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Erhan Ç'nin kullandığı 35 AUR 653 plakalı otomobil, Tire-Torbalı kara yolu Yeniçiftlik Mahallesi mevkisinde Halil Akyol'un (65) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savrulan Akyol yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Erhan Ç'nin ifadesine başvuruldu.

Öte yandan kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sollama yapan Erhan Ç'nin kullandığı otomobilin kontrolsüz şekilde şerit değiştiren motosiklete çarpması ve Akyol'un yola savrulması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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