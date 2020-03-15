İzmir'de otomobilin çarptığı kişi öldü İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Erdal K. idaresindeki 07 DP 449 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye çarptı.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA