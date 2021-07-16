İzmir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
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İzmir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

İzmir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Svetlana Akın (60), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Svetlana Akın (60), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.20 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. A.E. (29) yönetimindeki 35 AYL 270 plakalı otomobil, sahil kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Svetlana Akın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Svetlana Akın, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Rus uyruklu olduğu öğrenilen Svetlana Akın hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü  A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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