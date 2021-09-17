İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
AA / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka-Bornova istikameti çevre yolunda seyir halinde olan Ç.D. idaresindeki 35 ABL 336 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç Erbol'a (9) çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Erbol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Erbol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Yusuf Soykan Bal - Son Dakika Haberleri