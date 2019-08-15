İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

15.08.2019 14:53

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 FC 1159 plakalı otomobil, Kubilay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Yusuf Areef'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Areef, sürücü tarafından ilçedeki özel bir hastaneye getirildi.

Areef, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından çocuğun ailesinin hastaneye gelmesi üzerine sürücü S.B'nin hastaneden kaçtığı iddia edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan, çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA