İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybeti
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İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybeti

İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetiİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bisikletli Hatay D., otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenip, yaşamını yitirdi.

05.12.2019 02:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 02:06
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybeti

'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybeti

İZMİR'in ilçesinde, bisikletli D., otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenip, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü O.K. (19) gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi. Atakent'ten Bostanlı yönüne bisikletiyle giden Hatay D.'ye, iddiaya göre aşırı hız yapan O.K. yönetimindeki 35 HC 9373 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hatay D., kanlar içinde kaldı. Hatay D.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatay D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatay D.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri otomobil sürücüsü O.K.'yi gözaltına alarak Bostanlı Polis Merkezi'ne götürdü.

Kaynak: DHA

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: İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybeti
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