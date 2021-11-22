İzmir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Gaziemir ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Menderes Caddesi'nde S.E. yönetimindeki 26 AAK 647 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Gürkan Esmer'in (46) kullandığı 35 AYS 140 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmasının etkisiyle Esmer, savrularak yol kenarına düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Esmer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Esmer'in cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından otomobil sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.
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AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri